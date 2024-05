Entwicklung der Innenstadt Was sich die Einzelhändler von der Stadt Siegburg wünschen

Auch wenn es mitunter anders scheint, die Zahl der Leerstände in der Siegburger Innenstadt ist vergleichsweise überschaubar, so hat es auch die IHK-Umfrage „Vitale Innenstadt“ im vergangenen Jahr der Kreisstadt attestiert. 30 Immobilien führt die Wirtschaftsförderung der Stadt in ihrem aktuellen Leerstandsmonitoring. Seit der letzten Begehung im vergangenen November sind vier neue Leerstände hinzugekommen, dafür aber 15 durch Nach- oder Umnutzung entfallen. Zudem kommen nach wie vor viele Menschen in die Kreisstadt. Gleichwohl wiegt die Schließung der Galeria Kaufhof, die immerhin 25 Prozent der Einzelhandelsfläche in der Innenstadt ausgemacht hat, schwer. Um Siegburg weiterhin als Einkaufsstadt attraktiv zu halten, hat die Stadt ihre Gewerbetreibenden nach ihren Wünschen befragt.