Einsatz in Siegburg : Dauerregen sorgt für Überflutung der B56

Einsatz in Siegburg

Am Samstag hat der Dauerregen die B56 bei Siegburg überflutet. Foto: Christof Schmoll

Siegburg In Siegburg ist am Samstag die Feuerwehr ausgerückt. Grund dafür war der Dauerregen im Rhein-Sieg-Kreis, der die B56 überflutete.

Am frühen Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ist die Feuerwehr Lohmar zu einem Einsatz in Siegburg-Schreck ausgerückt. Nach Informationen der Redaktion sorgte der Dauerregen im Rhein-Sieg-Kreis am Nachmittag dafür, dass die Bundesstraße 56 überflutet wurde.