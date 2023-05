Brand in der Schubertstraße Nachbar bekämpft Feuer in Siegburg von Balkon zu Balkon

In Siegburg konnte am Montagabend ein Anwohner mit mehreren Feuerlöschern einen Balkonbrand in der Nachbarwohnung unter Kontrolle halten. Aus noch ungeklärter Ursache war das Feuer gegen 22.45 Uhr auf einem Balkon eines Hauses an der Schubertstraße im Stadtteil Deichhaus gebrannt, teilte die Polizei mit.