Gute Arbeit, gerechte Löhne Hunderte besuchen DGB Kundgebung in Siegburg

„Ungebrochen solidarisch“ lautete das Motto zum Tag der Arbeit am 1. Mai in diesem Jahr, an dem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) Region Köln-Bonn zu einer Kundgebung mit anschließendem Familienfest und Bühnenprogramm auf den Siegburger Markt eingeladen hatte. Judith Gövert, Gewerkschaftssekretärin beim DGB Köln-Bonn, eröffnete die Kundgebung und prangerte Missstände an, die dem gesellschaftlichen Zusammenhalt schadeten. „Wir brauchen leistungsfähige Infrastrukturen, wir brauchen bedarfsgerechte Angebote der Daseinsvorsorge und wir brauchen statussichernde Lebens- und Arbeitsbedingungen“, so ihre Forderungen. Denn aktuell erlebten wir Sanierungsstau, eine Daseinsvorsorge, die vielfach an der Belastungsgrenze stehe und ein Bildungssystem, dem es nicht mehr gelinge, ausreichende Plätze an Kitas und Schulen zu organisieren. Gleichzeitig appellierte sie an Land und Bund: „Sorgt für eine ausreichende Finanzierung der Kommunen.“ Denn wenn Bund und Länder Aufgaben an die Kommunen delegierten, dann müsse das auch mit entsprechenden Mitteln verbunden sein.