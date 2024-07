Kita-Projekt des Bundes in Siegburg So sollen Handpuppen Kinder zum Engagement animieren

Die Bereitschaft, freiwillig etwas für das Gemeinwesen zu tun, ist nicht selbstverständlich: Kirchen, Sportvereine und ehrenamtliche Organisationen melden einen Rückgang der freiwilligen Helfer. Um diesem Trend entgegenzuwirken, setzt das Bundesministerium des Inneren (BMI) nun in Kitas an und hat das Projekt „Rettet die Retter – Abenteuereinsatz im Land der Helfer“ ins Leben gerufen. Gemeinsam mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), der Arbeitsgemeinschaft der Hilfsorganisationen in Augsburg und der Augsburger Puppenkiste ist der Puppenfilm „Abenteuereinsatz im Land der Helfer“ für Vier- bis Sechsjährige entstanden. In dem 25-minütigen Kurzfilm geht es um das hilfsbereite Volk der Nobbel. Sie retten in Not geratene Menschen aus dem Wasser, versorgen sie mit ihrem Erste-Hilfe-Kasten und sie löschen Feuer.