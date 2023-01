Jugendarbeit in Siegburg : Die Bahn nimmt Eisenbahnwaggons nicht zurück

Siegburg Zwei ausrangierte Eisenbahnwaggons sollten im Siegburger Stadtteil Brückberg den Mittelpunkt eines offenen Angebots für Kinder und Jugendliche bilden. Nachdem die neue Ratsmehrheit das Projekt gestoppt hat, soll die Stadt die bereits gekauften Waggons nun wieder zurückgeben.

Unterdessen ist die Stadt Siegburg, wie vom Rat mehrheitlich beauftragt, mit der Bitte an die Deutsche Bahn herangetreten, den nach einem ursprünglichen Ratsbeschluss getätigten Kauf der Eisenbahnwaggons wieder rückgängig zu machen. Ohne Erfolg, wie sie am Dienstag mitteilte. Die Bahn habe die Anfrage in der vergangenen Woche beantwortet und halte am Vertrag fest, so die Verwaltung. Damit entfalle die Option Rückabwicklung. Der Rat forderte für diesen Fall einen Weiterverkauf. Wenn dies ebenfalls nicht möglich sei, sollten die Eisenbahnwaggons „an noch festzulegenden anderen Orten in Siegburg aufgestellt werden".