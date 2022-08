Diskothek in Siegburg : Die Klangfabrik schließt nach tödlicher Messerstecherei für immer

Die Tür der Klangfabrik in Siegburg wird für immer geschlossen. Foto: Peter Kölschbach

Siegburg Der tödliche Vorfall in der Diskothek Klangfabrik hat die Betreiber so schockiert, dass sie das Lokal nun für immer schließen. Auch in Zukunft soll auf dem ehemaligen Phrix-Gelände keine neue Diskothek mehr eröffnet werden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Ziech

Nach rund 40 Jahren geht in Siegburg eine Ära zu Ende. Nach der tödlichen Messerstecherei in der Diskothek Klangfabrik auf dem ehemaligen Phrix-Gelände soll die Klangfabrik nun für immer geschlossen werden. Das teilt der Betreiber Pascal Frangenberg auf Anfrage mit. Am kommenden Wochenende, Freitag und Samstag, wollen sich die Betreiber von ihren Gästen mit einer Goodbye-Closing-Party verabschieden, anschließend wird die Diskothek geschlossen.