Die Fußball-WM in Katar : So war die Stimmung in Siegburg beim Deutschlandspiel

Fußballschauen in Weihnachtsdeko: Mehr Fußballfans als erwartet kommen im Siegburger Sion zusammen, um das Spiel der Deutschen Mannschaft zu sehen. Foto: Paul Kieras

Siegburg Ob am Tresen oder am Glühweinstand: Auch in Siegburg zeigten einige Wirte das erste Spiel der Deutschen Fußballnationalmannschaft bei der umstrittenen Weltmeisterschaftin Katar. Wie war die Stimmung bei den Fußballfans?