Diebstahl in Siegburg : 37-Jähriger zieht Schild aus der Erde und stiehlt Fahrrad

Siegburg Die Polizei hat am Montag einen polizeibekannten Fahrraddieb in Siegburg geschnappt. Zum Verhängnis wurde dem 37-Jährigen ein aufmerksamer Zeuge.

Die Polizei hat am Montag einen Mann festgenommen, der diverse Fahrräder gestohlen haben soll. Zuvor war der 37-Jährige aus Siegburg auf frischer Tat ertappt worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach stahl der Mann gegen 11 Uhr ein Fahrrad vor einem Lebensmittelgeschäft an der Straße Zum Hohen Ufer in Siegburg. Dazu zog dieser zunächst ein Parkplatzhinweisschild aus der Erde, an dem ein Mountainbike angekettet war und entfernte sich schließlich mit dem Rad vom Tatort. Ein 53-Jähriger hatte das Fahrrad zuvor dort angeschlossen und war in den Supermarkt gegangen.