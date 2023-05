Durch Decken und Wände gebohrt Tresorknacker hoffen nach Einbruch in Siegburg auf das große Glück

In Siegburg sind am Wochenende noch unbekannte Täter in zwei Ladenlokale in einem Gebäude in der Straße „Am Turm“ eingebrochen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sind die Unbekannten durch ein sechs Meter hohes Dach ins Gebäudeinnere vorgedrungen. Dafür mussten die Eindringlinge durch eine Isolierschicht und mithilfe von Werkzeug ein Loch in eine Stahlbetondecke schneiden.