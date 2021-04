Einbruch in Parfümerie in Siegburg : Diebe erbeuten Produkte im Wert von 15.000 Euro

Die Unbekannten sollen mit einer Beute im Wert von 15.000 Euro entkommen sein. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

In der Nacht auf Montag sind Unbekannte in einer Parfümerie in Siegburg eingebrochen. Sie stahlen Produkte im Wert von 15.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.



Weiterleiten Drucken Von Tamara Wegbahn

In Siegburg sind gegen 3 Uhr in der Nacht auf Montag mehrere bisher unbekannte Täter in die Parfümerie am Siegburger Markt eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, waren Anwohner auf den Einbruchsalarm der Parfümerie aufmerksam geworden. Zeugen beschrieben, dass sie zwei dunkel gekleidete Männer mit Beuteln in Richtung Michaelsberg haben rennen sehen. Die Polizei leitete Suchmaßnahmen ein, fand die Verdächtigen jedoch nicht.