Zeugen gesucht Diebe stehlen in Siegburg Werkzeug im Wert von 10.000 Euro

In Siegburg haben bisher unbekannte Diebe Elektrowerkzeug im Wert von fast 10.000 Euro entwendet. Zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, sollen die Unbekannten in die Bau- und Bürocontainer an der Theodor-Heuss-Straße eingebrochen sein, teilte die Polizei mit.