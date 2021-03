Ermittlungen in Siegburg : Mehrere zehntausend Euro Schaden durch Kabeldiebstahl

Ermittlungen in Siegburg

Diebe sollen sich Zugang zur Baustelle am Umspannwerk in Siegburg verschafft haben. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg Erst haben sie einen Zaun aufgeschnitten, dann sind sie mit einem Auto hindurch auf eine Baustelle in Siegburg gefahren: Unbekannte haben 200 Meter Kupferkabel gestohlen und hohen Schaden verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben von einer Baustelle am Umspannwerk in Siegburg rund 200 Meter verlegte Kupferleitung gestohlen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.