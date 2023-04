Ende der Energiesparverordnung Diese Wahrzeichen in Siegburg und Umgebung leuchten wieder

In Siegburg blieben Stadtmauer, Stadtmuseum und Zeughaus in der kalten Jahreszeit dunkel. Das Katholisch-Soziale Institut (KSI) verzichtete auf das Anstrahlen von Siegburgs Wahrzeichen, der Abtei auf dem Michaelsberg. Der Siegburger Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) hatte schon Ende August vergangenen Jahres beschlossen, 140 Leuchten, die nur repräsentativen Zwecken dienen, ausgeschaltet zu lassen, erklärte Siegburgs Pressesprecher Jan Gerull im Herbst 2022. So verzichtete auch das KSI nachts auf das Anstrahlen der Abtei.