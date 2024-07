Mein Laden in Siegburg Auch der Juwelier hat ein digitales Schaufenster

Er verkauft Luxus, sein Geschäft in der Siegburger Innenstadt gibt es schon seit knapp 130 Jahren. 1896 eröffnete der Juwelier Rothe sein Geschäft am Markt, seit 2001 führt Guido Vetter es, nun in der Kaiserstraße. Individualität ist für ihn der wichtigste Punkt, wenn es um sein Geschäft geht. „Um im inhabergeführten Einzelhandel erfolgreich zu sein, muss man sich von der Masse abheben“, sagt Vetter. Für den Uhrmachermeister heißt das vor allem, keine Trends mitzumachen, die schon nach wenigen Wochen wieder vorbei sein können.