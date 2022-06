Eisenbahnwaggons in Siegburg : Diskussion um künftige Jugendarbeit in Brückberg geht weiter

Siegburg Die Diskussion um die geplanten Eisenbahnwaggons als Standort für Jugendarbeit im Stadtteil Brückberg in Siegburg reißt nicht ab. Rund vier Stunden lang stellten sich Vertreter der Stadt nun den Fragen und der Kritik der Anwohner.

Es seien immer noch viele Fragen offen und einfach nicht genug Zeit gewesen, um alle zu klären, beklagten Kara Sasse von der IG Brückberg und Corinna Graumann, die Sprecherin der Initiative hinterher. Ihre wichtigste Frage: Warum sollen die Waggons und die damit verbundene Jugendarbeit ausgerechnet auf den Brückberg? Andere Stadtteile hätten das viel nötiger, so Graumann mit Verweis auf den hohen Altersdurchschnitt in der Gegend. Außerdem passe dieses Projekt nicht in das Klimaquartier Brückberg.

Ratsbeschluss für die Waggons steht

Diskutiert wurde auch der Bauantrag – die IG fragte, ob die Stadt ihr eigenes Bauvorhaben genehmigen dürfe – und das Konzept für die in den Waggons geplante Jugendarbeit. Auch dabei seien viele Fragen offen geblieben, so Graumann, weil das Konzept ein sehr offenes sei. „Es ist ein offener Prozess, wir wollen bewusst vorher nicht so viel festlegen“, hatte Charlotte Dückers, stellvertretende Leiterin des evangelischen Jugendwerks, das das Projekt Eisenbahnwaggons betreuen will, bereits in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses erklärt. Bislang steht lediglich fest, dass es an zwei Tagen in der Woche ein offenes Spielangebot für Kinder ab sechs Jahren und regelmäßig Workshops für Jugendliche geben soll.