Unbemerkt entwendet Diebe stehlen Dixi-Klo von Baustelle in Siegburg

Das blaue Toilettenhäuschen ist offenbar schon länger verschwunden. Am 22. Februar gegen 12 Uhr sei den Bauarbeitern aufgefallen, dass das Dixi-Klo fehlte, gibt die Polizei an. Bereits am 2. Februar, morgens um sechs Uhr, wurde die mobile Toilette auf der Baustelle im Buchenweg aufgestellt. In den darauffolgenden drei Wochen stahlen der oder die unbekannten Täter das Häuschen.