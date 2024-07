Dolmetscherin am Gericht in Siegburg Beim Video mit der Enthauptung schaute sie weg

Aber auch sie kommt manchmal an ihre Grenzen. So erinnert sie sich an einen Einbruchdiebstahl, der vor Gericht verhandelt wurde. „Zur Beute gehörten verschiedene Werkzeuge, die in der Anklage aufgezählt wurden und die mir selbst im Deutschen kein Begriff waren. Die konnte ich natürlich nicht ins Arabische, schon gar nicht in einen Dialekt, übersetzen.“ Man beließ es allgemein beim Diebstahl von Werkzeugen. Ebenfalls schwierig sei die Übersetzung von technischen Fachbegriffen oder denen in medizinischen und gerichtsmedizinischen Gutachten, die außerdem meist sehr schnell vorgetragen würden.