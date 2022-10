Feuerwehreinsatz an der Kaiserstraße : Drei Personen klettern in Siegburg auf einen Kran

Feuerwehr und Polizei waren am Freitagabend an der Kaiserstraße in Siegburg im Einsatz. Foto: Peter Kölschbach

Siegburg Am späten Freitagabend sind Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Kaiserstraße in Siegburg ausgerückt. Dort waren drei Personen auf einen Baukran geklettert.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Polizei und Feuerwehr Siegburg wurden am Freitagabend gegen 22.30 Uhr zu einem Höheneinsatz an der Kaiserstraße gerufen. Laut ersten Meldungen waren drei junge Erwachsene auf einen dort stehenden Kran geklettert. Die Polizei rückte mit vier Streifenwagen und die Feuerwehr mit einem Leiterwagen an und versuchten, die drei vom Kran herunterzuholen.

Wie sich herausstellte, war eine der Personen nicht zum ersten Mal auf einen „erhöhten Gegenstand“ geklettert, wie es hieß. Die beiden anderen waren hinterhergeklettert, um sie zurückzuholen. Zum Redaktionsschluss waren zwei Personen wieder unverletzt am Boden.

Weitere Berichterstattung folgt.

(ga)