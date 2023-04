Auszeichnung für Siegwerk-Unternehmer Mit Alfred Keller hat Siegburg einen neuen Ehrenbürger

Der Mühlengraben markiert, wo auf dem Areal des Siegwerks das eigentliche Werksgelände endet und das private Reich der Familie Keller beginnt. Der Übergang ist allerdings ein fließender, wie Alfred Keller, der das Familienunternehmen in sechster Eigentümergeneration leitet, verdeutlicht. Schon als Student habe er in den Siegwerk-Garagen gerne an Autos gebastelt, den engen Kontakt zu den Mitarbeitern gepflegt und sich bewusst für ein Leben in Siegburg und damit auf dem Werksgelände entschieden, verrät er. Anfang der 1980er Jahre zogen er und auch seine Eltern aus Bergisch Gladbach zurück nach Siegburg in die beiden Wohngebäude auf dem Areal. Das wählte der 68-Jährige auch bewusst als Ort für die besondere Auszeichnung, die er am Mittwoch entgegennahm: In einer Feierstunde ernannte Bürgermeister Stefan Rosemann Alfred Keller zum neuen Ehrenbürger.