Komponist aus Siegburg Kaffeerösterei ehrt Humperdinck mit eigenem Kaffee

Er selbst ist dem Genuss 1873 bei seiner Nordafrikareise erlegen. „Ich bin genug gereist, um versichern zu können, dass es kein kostbareres Getränk auf der Welt kaum geben wird als diesen Kaffee“, hielt Engelbert Humperdinck 1873 in seinen Tagebüchern fest. Um das „beinahe berauschende“ Getränk auch in seiner Heimat trinken zu können, kaufte sich der Komponist der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ sogar eine zu seiner Zeit noch seltene Kaffeemaschine. Zum 170. Geburtstag des berühmten Siegburger Sohns am 1. September knüpfen die Humperdinck-Freunde Siegburg nun an das Genuss-Erlebnis im maurischen Caféhaus an: Sie präsentieren am Sonntag bei einem Kaffee-Konzert in der Siegburger Rösterei Cofi Loco erstmals den neuen „Humperdinck-Kaffee“.