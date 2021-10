Polizeieinsatz in Siegburg : Einbrecher klettert durch Toilettenoberlicht in Schule

Besonderes Geschick bewies ein Unbekannter bei einem Einbruch in die Richard-Schirrmann-Schule. Foto: Silas Stein/Symbol

Siegburg In Siegburg ist ein Unbekannter in eine Schule eingebrochen. Er kletterte dabei mithilfe eines Stahlträgers von einer benachbarten Baustelle durch ein Toilettenoberlicht in das Gebäude.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christine Bähr

Ein Unbekannter ist in die Richard-Schirrmann-Schule in Siegburg eingebrochen. Wie die Polizei erläuterte, bewies der Eindringling dabei besonderes Geschick: Er gelangte offenbar an einem an die Wand gelehnten Stahlträger durch ein Toilettenoberlicht in die Schule an der Hohenzollernstraße. Der Hausmeister stellte am Donnerstagmorgen fest, dass mehrere Schränke im Gebäude aufgebrochen und durchwühlt worden waren. Ob auch Gegenstände entwendet wurden, konnte der Mann den alarmierten Einsatzkräften nicht mitteilen.