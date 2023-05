Polizei bittet um Hinweise Einbrecher stehlen einen Tresor und Autos aus Café in Siegburg

Siegburg · In Siegburg sind am Wochenende Einbrecher in ein Café eingebrochen. Dort stahlen sie einen Tresor und mehrere Autos. Die Polizei bittet um Hinweise.

30.05.2023, 13:36 Uhr

Die Einbrecher stahlen die Autos des Cafés. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein





Zwischen Sonntagabend, 19 Uhr, und Montagmorgen sollen Einbrecher aus einem Café in Siegburg mehrere Tresore und zwei Autos gestohlen haben. Ein Lieferfahrer entdeckte am Montagmorgen gegen 5.10 Uhr, dass die Tür zum Lagerraum aufgebrochen worden war, teilte die Polizei mit. Die unbekannten Täter sollen die Tür zum Lagerraum aufgehebelt und eine weitere Sicherung an der Tür umgangen haben. Im Inneren entfernten sie dann einen Tresor, der in einem Stahlschrank festgeschraubt war. Zudem sollen die Einbrecher dann die Tür zu einem Büroraum aufgebrochen haben. Dort entwendeten sie die Schlüssel zweier Firmenfahrzeuge aus dem Tresor und stahlen einen VW Crafter und einen VW Transporter. Die weißen Autos mit grüner Firmenaufschrift sollen die Kennzeichnen SU-FG 152 und SU-FG 153 tragen. Ob neben den Autos weitere Gegenstände gestohlen wurden, konnte die Polizei zunächst nicht abschließend feststellen. Spezialisten sicherten die Spuren vor Ort und die Beamten erstellten eine Strafanzeige wegen besonders schwerem Diebstahl gegen Unbekannt. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541 3121 zu melden.

(ga)