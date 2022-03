Polizei ermittelt : Einbrecher stiehlt 36 Ringe aus Juweliergeschäft in Siegburg

Symbolfoto Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Siegburg Ein Einbrecher hat in der Nacht zu Dienstag 36 Ringe aus einem Juweliergeschäft in Siegburg gestohlen. Die Polizei fand Blutspuren am Tatort und bittet um Hinweise.



Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Dienstag in ein Juweliergeschäft in Siegburg eingebrochen und hat mehrere Ringe gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, schlug der Täter vermutlich gegen 3 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand ein Loch in die Schaufenster des Geschäfts an der Kaiserstraße und entwendete eine Palette mit 36 Ringen. Die Polizei schätzt den Wert der Ringe auf 3000 Euro.