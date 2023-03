Pfefferspray gestohlen Einbruch beim Ordnungsamt in Siegburg

Am Donnerstag, 16. März, zwischen 00.30 Uhr und 7 Uhr wurde in die Diensträume des Ordnungsamtes eingebrochen. Die bisher unbekannten Täter sollen eine Leiter an das Gebäude gestellt haben und so an ein Fenster im Obergeschoss gelangt sein, so die Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis.