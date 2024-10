Einbruch in Siegburg Unbekannte erbeuten kompletten Zigarettenautomaten

Siegburg · In der Nacht zu Dienstag wurden in einer Bar in Siegburg mehrere Tausend Euro und ein Zigarettenautomat entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

02.10.2024 , 11:49 Uhr

Unbekannte sind in eine Bar in Siegburg eingebrochen. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer