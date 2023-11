Polizei nimmt Mann fest 26-Jähriger bricht in Handygeschäft in Siegburg ein

Mit der Festnahme eines 26-Jährigen endete in der Nacht zu Freitag ein Einbruch in ein Geschäft an der Kaiserstraße in Siegburg. Wie die Polizei mitteilte, schlug der Einbrecher gegen 2 Uhr die Fensterfront des Handygeschäfts mit einem Aufsteller ein und gelangte so in das Ladenlokal. Dort nahm er sich mehrere Elektrogeräte, darunter Laptops, und deponierte sie vor dem Geschäft. Anschließend kehrte er in den Laden zurück, um mutmaßlich weitere Wertgegenstände zu stehlen.