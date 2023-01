Einbrüche in Fußgängerzone : Scheiben bei mehreren Mobilfunkgeschäften in Siegburg eingeschlagen

Der Polizeieinsatz am frühen Samstagmorgen. In der Sieburger Innenstadt wurde in mehrere Mobilfunkgeschäfte eingebrochen. Foto: Ulrich Felsmann

Siegburg In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in mehrere Mobilfunkgeschäfte in der Siegburger Fußgängerzone eingebrochen worden. Die Scheiben wurden eingeschlagen, die Polizei ermittelt.



In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in mehrere Mobilfunkgeschäfte in der Siegburger Innenstadt eingebrochen worden. Die betroffenen Geschäfte nur wenige Meter voneinander entfernt.

Anwohner, Passanten und Sicherheitsdienste riefen die Polizei, außerdem waren die Alarmanlagen angesprungen, teilte die Polizei mit. Obwohl die Beamten sofort eine Fahndung einleiteten und Personen und Fahrzeuge in der Gegeng kontrollierte, waren die Tatverdächtigen nicht aufzufinden. Ob Sachen gestohlen wurden, ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.

(ga)