B56 in Siegburg Eine Verletzte nach Unfall mit mehreren Autos

Am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr ist es auf der B56 in Siegburg zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Nach GA-Informationen vor Ort ist ein 62-jähriger Fahrer mit seinem Kleintransporter während des stockenden Berufsverkehrs, etwa einen Kilometer vor der Abfahrt zur Zeithstraße, von hinten auf ein Auto mit zwei Insassen aufgefahren. Der 67-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die 58-jährige Beifahrerin kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.