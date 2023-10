Einzelhändler in der City Das erwartet Kunden bei der Siegburger „Perlenkette“

Im dritten Jahr ist die Perlenkette noch einmal länger geworden. So sind etwa an Holz- und Scheerengasse weitere Ausstellungsorte hinzugekommen: Darunter etwa das noch neue Familiencafé Glückmomentum, in dem Sarah Kube, ihre unter dem Label „Sarah & Jane Kidswear“ in Siegburg genähte Kindermode präsentiert. Erstmals gliedern sich auch zwei Läden in die Perlenkette ein, die aktuell leer stehen: In zwei Geschäften am Markt richten Kunsthandwerker Pop-Up-Stores ein. Die „iwee upcycling Ledermanufaktur“, das Atelier Fadenlauf oder das Keramikatelier Katrin Böning präsentieren sich unter anderem in der „Alten Apotheke“ am Markt 46, und das Modelabel „Incontro Moda“ am Marktplatz/Ecke Griesgasse.