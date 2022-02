Verhandlung vor dem Amtsgericht Siegburg : Eitorfer griff Ehefrau an und floh vor der Polizei

Siegburg Ein 31-jähriger Mann aus Eitorf stand am Mittwoch vor dem Amtsgericht Siegburg. Er hatte seine getrennt lebende Ehefrau angegriffen und verletzt. Daraufhin war er ohne Führerschein mit Tempo 140 vor der Polizei geflüchtet.

Ein 31-jähriger Eitorfer musste sich am Mittwoch vor dem Siegburger Amtsgericht verantworten. Ihm wurden Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung vorgeworfen, sowie Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Eine umfangreiche Beweisaufnahme blieb dem Gericht erspart: Alle acht Zeugen wurden wieder entlassen, da der Angeklagte sich vollumfänglich geständig zeigte und seine Taten nach eigenen Angaben bereute. Weil er jedoch bereits drei laufende Bewährungsstrafen absaß und Geldstrafen abbezahlte, wurde er diesmal zu einem Jahr und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Als krimineller Fahrer bekannt

Im Juni 2021 soll der 31-Jährige unerlaubt die Wohnung seiner getrennt lebenden Ehefrau betreten haben. Dort habe er Gegenstände aus den Schränken gerissen und auf dem Boden verteilt. Daraufhin griff er die Frau laut Anklage der Staatsanwaltschaft an, schubste sie, zog sie an den Haaren und würgte sie. Die Frau erlitt mehrere Prellungen und Hämatome. Noch am selben Nachmittag soll der Eitorfer mit einem Auto losgefahren sein, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Als er einem Streifenwagen der Polizei begegnete, habe er zunächst versucht, sein Gesicht hinter dem Steuer zu verstecken, da er als notorisch krimineller Fahrer polizeibekannt sei. Dann versuchte er laut Staatsanwältin, mit Tempo 140 in der Ortschaft vor der Streife zu flüchten.