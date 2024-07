Vor Anno-Gymnasium in Siegburg Elfjähriger vor Schule von Lkw erfasst und getötet

Wie die Polizei vor Ort weiter mitteilte, war ein Alkohol- und Drogentest beim Fahrer negativ. Die Eltern des Jungen waren am Morgen ebenfalls am Unfallort und wurden von Notfallseelsorgern betreut. Das galt auch für etwa 25 weitere Unfallzeugen - darunter viele Kinder - die den tödlichen Unfall miterlebt haben. „Aufgrund der räumlichen Nähe zum Anno-Gymnasium und der Mini-Fußball-EM des Gymnasiums Alleestraße im Walter-Mundorf-Stadion gab es eine Vielzahl an Augenzeugen im Kinder- und Jugendlichenalter“, teilte die Stadt Siegburg mit. Sie alle wurden in der Cafeteria des Anno-Gymnasiums betreut. Der Unterricht an der Schule lief bis zur vierten Stunde weiter, der Zu- und Ausgang der Schule zum Unfallort war vorübergehend gesperrt. Die Schule konnte über Seiteneingänge betreten werden.