Verhandlung vor dem Amtsgericht : Ermittler finden Kinderpornografie bei 29-jährigem Siegburger

Prozessbeginn in Bonn : Mann aus Sankt Augustin soll Feuer in Pflegeheim gelegt haben Vor dem Bonner Landgericht hat jetzt das Verfahren gegen einen 34-jährigen Mann aus Sankt Augustin begonnen, der Feuer in einem Pflegeheim gelegt haben soll. Offenbar war er frustriert darüber, dass der Besuch einer Prostituierten nicht geklappt hat.