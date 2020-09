Foto-Fahndung in Siegburg : Konto von Seniorin mit gestohlener EC-Karte leergeräumt

Siegburg Mit Hilfe eines Fahndungsfotos sucht die Polizei Siegburg einen Tatverdächtigen, der mit gestohlenen Bankkarten mehr als 10.000 Euro vom Konto einer 66-jährigen Sankt Augustinerin abgehoben haben soll.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, war der 66-Jährigen im Frühjahr dieses Jahres auf einen Trödelmarkt an der Metro in Sankt Augustin das Portemonnaie mitsamt der Bankkarten gestohlen worden. Der mutmaßliche Dieb suchte anschließend verschiedene Geldautomaten rund um den Siegburger Bahnhof auf und hob mit den gestohlenen Karten insgesamt mehr als 10.000 Euro in mehreren Transaktionen vom Konto der Frau ab.