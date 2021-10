Christof Pütz übergibt in Siegburg sein Geschäft : Fahrradhändler verabschiedet sich nach 35 Jahren

Christof Pütz übergibt Ende des Jahres sein Geschäft an Radsport Borens.

Siegburg Für Radler in der Region ist er eine Institution: Christof Pütz. Mehr als 35 Jahre lang ist er im Radsportgeschäft tätig. Nun steht ein Abschied bevor: Zum Jahresende übergibt er sein Geschäft in Siegburg aus gesundheitlichen Gründen an einen Nachfolger.