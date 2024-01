60 Jahre Ferienfreizeit Die CVJM-Ferien in Siegburg

Als 1964 die ersten Jugendlichen aus Siegburg zur CVJM-Ferienfreizeit auf die niederländische Insel Texel aufbrachen, ahnten weder die Jugendlichen noch die damaligen Organisatoren, wieviele Jugendliche ihnen in den folgenden sechs Jahrzehnten nachfolgen würden. Ausschließlich evangelische Jungen zwische 16 und 18 Jahren waren damals eingeladen. Sie gehörten der Jungschargruppe unter dem Namen CVJM (Christlicher Verein Junger Männer) an, der 1982 in Christlicher Verein Junger Menschen umbenannt wurde.