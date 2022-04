Feuer in Wohnhaus : Feuerwehr rückt zu Küchenbrand in Siegburg aus

In Siegburg kam es zu einem Brand. Foto: Alf Kaufmann

Siegburg In einer Küche in einer Wohnung in Siegburg ist am Dienstagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte aus, musste aber nichts mehr löschen.



Die Feuerwehr ist am Dienstagmittag nach Siegburg ausgerückt. In einer Küche in einem Wohnhaus an der Straße An den Seewacholdern war gegen 13.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, hatte die Bewohnerin gemeinsam mit ihrem Sohn vor Eintreffen der Feuerwehr das Feuer bereits gelöscht. Die beiden verließen anschließend mit dem Hund die Wohnung. Sie blieben unverletzt.

Die Feuerwehr kontrollierte im Anschluss die verrauchten Räume und begann mit Lüftungsarbeiten.

(ga)