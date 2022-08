Verdacht auf Brandstiftung : Motorroller brennt in Siegburg-Wolsdorf

Siegburg-Wolsdorf Nachdem eine Anwohnerin auf den Brand eines Motorrollers aufmerksam wurde, alarmierte sie Feuerwehr und Polizei. Nun ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

In Siegburg hat es in der Nacht auf Freitag gebrannt. Mutmaßliche Brandstifter zündeten im Ortsteil Wolsdorf an der

Unterführung "Auf der Papagei/Viehtrieft" einen Motororroller an. Durch eine Verpuffung wurde gegen 2.10 Uhr eine Anwohnerin wach und alarmierte Feuerwehr und Polizei.