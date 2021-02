Tödliche Krankheit : Exotischer Pilz bedroht den Feuersalamander in Siegburg

Exotischer Pilz bedroht den Feuersalamander in Siegburg

So sieht ein gesunder Feuersalamander aus, entdeckt von einem Mitarbeiter der Biologischen Station. Foto: Klaus Weddeling/Biologische Station im Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Sieg-Kreis Die Lurche im Rhein-Sieg-Kreis sind bislang von der aus Asien eingeschleppten Krankheit verschont geblieben. Die Untere Naturschutzbehörde ruft Spaziergänger auf, ihre Schuhe nach der Wanderung zu desinfizieren und den Fund toter Salamander zu melden.

Der aus Asien stammende „Batrachochytrium salamandrivorans“ wurde nach Angaben des Kreises durch Amphibienhandel eingeschleppt. Übersetzt heißt sein Name Salamanderfresser.

Der Pilz greift nur Feuersalamander und einige Molche an, für Säugetiere und den Menschen ist er nach heutigen Kenntnissen nicht gefährlich. „Fassen Sie auffällige oder scheinbar unbeschädigte, aber tote Tiere dennoch nicht an, sondern informieren Sie uns oder die Biologische Station darüber, wo das Tier gefunden wurde, am besten mit Fotos und Koordinaten“, sagt Kötterheinrich. Um den Pilz nicht weiterzuverbreiten, gibt die Untere Naturschutzbehörde folgende Tipps: