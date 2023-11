Feuer an der Haydnstraße Feuerwehr findet tote Frau bei Brand in Siegburg

Siegburg · In Siegburg ist am Donnerstag ein Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte eine 57-jährige Frau nur noch tot in der Wohnung finden.

09.11.2023 , 15:09 Uhr

In Siegburg ist am Donnerstagnachmittag ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Foto: Christof Schmoll





Von Wiebke Elges