Polizei ermittelt Feuerwehr löscht Brand in Siegburger Grundschule

In Siegburg hat es am Montagmorgen in der Hans Alfred Keller-Schule gebrannt. Gegen 4.20 Uhr entdeckten Passanten, dass in einem Klassenraum im ersten Stock auf der Rückseite der Schule brannte. Sie alarmierten die Feuerwehr, welche daraufhin mit 25 Einsatzkräften ausrückte. Als die Einsatzkräfte an der Grundschule eintrafen, stellten sie eine Rauchentwicklung fest und betraten das Klassenzimmer unter dem Einsatz von Atemmasken über eine Außentreppe, teilte René Schneider, Einsatzleiter der Feuerwehr Siegburg vor Ort mit.