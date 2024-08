Nächtlicher Einsatz in Siegburg Feuerwehr löscht brennende Kleidung in Mehrfamilienhaus

Teils nur mit Bademänteln bekleidet mussten am frühen Sonntagmorgen acht Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Kleiberg in Siegburg ihre Wohnungen verlasen, nachdem im ersten Obergeschoss ein Feuer ausgebrochen war. Ein Passant hatte gegen 3.30 Uhr weißen Rauch aus dem offenen Fenster einer Wohnung dringen gesehen und daraufhin den Notruf gewählt.