Flashmob in Siegburg Hundert Menschen tanzen gegen Gewalt an Frauen auf dem Markt

Während es schon seit einigen Jahren am Valentinstag Veranstaltungen in Köln und Bonn gibt, fand „One Billion Rising“ in diesem Jahr Zum ersten Mal in Siegburg statt. Laut Katja Milde, Gleichstellungsbeauftragte für den Rhein-Sieg-Kreis, hat die Tagung des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt im Siegburger Kreishaus dazu Anstoß gegeben. Viele der Mitglieder des Runden Tisches seien auch zur Tanzdemo auf dem Markt gekommen. Durch die Veranstaltung sollen Politiker, Fachleute, Aktivistinnen und engagierte Bürgerinnen aus dem Kreis zusammengebracht und vernetzt werden. So nahm auch der stellvertretende Bürgermeister von Siegburg, Oliver Schmidt (SPD), an dem Flashmob teil.