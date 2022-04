Polizeieinsatz in Siegburg : Frau beißt Ladendetektiv nach Diebstahl von Sonnenblumenöl

Siegburg In Siegburg wollte eine Frau in einem Lebensmittelgeschäft unter anderem mehrere Flaschen Sonnenblumenöl stehlen. Als ein Ladendetektiv sie festhalten wollte, biss ihm die 59-Jährige in den Finger.

Eine Frau hat am Dienstagmittag versucht, in einem Laden in Siegburg unter anderem mehrere Flaschen Sonnenblumenöl zu stehlen, und dann einen Ladendetektiv angegriffen, der sie aufhalten wollte. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann die 59-Jährige gegen 12.40 Uhr in einem Geschäft auf der Wilhelm-Ostwald-Straße dabei beobachtet, wie sie vier Flaschen Öl und Büroartikel in ihre Handtasche steckte. Als sie an der Kasse die Ware bezahlte, die sich in ihrem Einkaufswagen befand, ließ sie die Produkte in der Tasche unerwähnt.