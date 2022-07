Troisdorfer Paar vor dem Landgericht Bonn : Freispruch für Frau im Prozess um Maskenverweigerer

Bonn/Troisdorf Im Fall des Trios, das im Mai 2020 mit seiner Maskenverweigerung in einem Troisdorf Supermarkt Aufmerksamkeit erregte, stand nun die beteiligte Frau vor dem Bonner Landgericht. Ihr wurden gefährliche Körperverletzung und ein tätlicher Angriff auf Polizisten vorgeworfen.

Das Trio wollte einen Zwischenfall provozieren: Kurz nach Einführung der Maskenpflicht im Einzelhandel betrat eine heute 33-jährige Frau mit ihrem Lebensgefährten und ihrem Halbbruder einen Discounter in Troisdorf. Der 36-jährige Lebensgefährte trug demonstrativ keine Maske, und der gemeinsame Plan der drei sah vor, die Reaktion des Ladenpersonals zu filmen und das Video anschließend als Protest gegen die Maskenpflicht ins Netz zu stellen . Die Situation lief allerdings völlig aus dem Ruder, und am Ende der Aktion mussten zwei Polizeibeamte ins Krankenhaus gebracht werden.

Supermarkt in Troisdorf : Ermittler prüfen nach Angriff auf Polizisten Bezug zur Reichsbürgerszene Eine offenbar zufällig aus dem Ruder gelaufene Maskenpflicht-Kontrolle in einem Supermarkt könnte einen ganz anderen Hintergrund haben: Die Ermittler vermuten, dass die beiden Verdächtigen den Streit absichtlich angezettelt und gefilmt haben.

Der Freispruch habe in einer Beziehung einen etwas faden Beigeschmack, sagte die Vorsitzende Richterin der zuständigen 1. Großen Strafkammer in Bonn bei der Urteilsbegründung. Das von allen drei Beteiligten am nächsten Tag ins Netz gestellte Video habe nämlich eine unvorstellbare Hetze ausgelöst, die sich die Frau mit ankreiden lassen müsse. Dass die Taten, die der Frau in der Anklage zur Last gelegt worden waren, sich so nicht ereignet haben, konnte aber völlig eindeutig geklärt werden: Neben dem von den Beteiligten ins Netz gestellten Video existieren nämlich auch noch Aufnahmen aus der Überwachungskamera des Marktes. Und darauf ist völlig unzweifelhaft zu erkennen, dass die Frau die beiden von den Supermarktmitarbeitern zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten keinesfalls angegriffen hat. Von den erhobenen Vorwürfen, die Beamten mit einem Einkaufswagen touchiert und sogar geschubst zu haben, war nichts zu sehen. Vielmehr scheinen die Beamten bei ihrem Einsatz bisweilen ein wenig über das Ziel hinausgeschossen zu sein.