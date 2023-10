Spezialeinheit der Polizei im Einsatz Frau mit Messer in Siegburg verletzt: Verdächtiger auf Dach festgenommen

Ein Mann soll in Siegburg eine 29 Jahre alte Frau mutmaßlich mit einem Messer schwer verletzt haben. Den 32-jährigen Tatverdächtigen nahmen die Einsatzkräfte knapp zwei Stunden später auf dem Dach eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses an der Luisenstraße fest, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.