Verdächtiger auf Dach festgenommen Mann sticht auf Partnerin ein und bewirft Polizisten mit Dachziegeln

Wegen gefährlicher Körperverletzung ist die Polizei am Samstagabend gegen 22 Uhr in die Luisenstraße in Siegburg gerufen worden. Ein Mann soll eine 29 Jahre alte Frau mutmaßlich mit einem Messer schwer verletzt haben. Den 32-jährigen Tatverdächtigen nahmen Einsatzkräfte des SEK knapp zwei Stunden später auf dem Dach eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses fest, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.