Attacke in Siegburg Frau randaliert erneut und wirft Weinflaschen auf Polizisten

Eine 35-jährige Frau, die in Siegburg durch zweifache Randale in zwei Wochen auffällig geworden war, hat erneut einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Dienstag attackierte sie in einem Geschäft an der Industriestraße eine Mitarbeiterin und Polizisten. Es war damit die dritte Randale in wenigen Wochen. Sie war dieses Mal als Ladendiebin aufgefallen und warf im Anschluss mit Weinflaschen auf die Angestellte. Die Täterin schmiss dabei auch ganze Kartons mit Flaschen zu Boden und richtete einen größeren Sachschaden an, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.