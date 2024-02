Mann festgenommen 31-Jährige tot in Siegburg aufgefunden - Mordkommission ermittelt

Eine 31-jährige Frau ist am Donnerstagabend, 22. Februar, in einer Wohnung in der Joseph-Mohr-Straße in Siegburg von Bekannten des Mieters leblos aufgefunden worden. Das berichtet die Bonner Polizei am Montagmorgen. Die Zeugen alarmierten sofort die Polizei und den Rettungsdienst. Diese konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Nach ersten Erkenntnissen habe die Verstorbene bereits mehrere Wochen leblos in der Wohnung gelegen, so die Polizei.