Einsatz am Bahnhof Siegburg/Bonn Frau versteckt Drogen in Windel

Am Mittwochnachmittag haben Einsatzkräfte der Bundespolizei und Polizei Siegburg im Rahmen eines gemeinsamen Sicherheitstages zwei Frauen kontrolliert, die sich mit einem Kleinkind am Bahnhof Siegburg/Bonn aufhielten. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, habe die 21-Jährige aus Königswinter versucht, etwas im Kinderwagen ihrer 24-jährigen Bekannten aus Sankt Augustin zu verstecken.